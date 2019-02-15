Вчера, 14 февраля в невероятном по драматургии матче 1/16 Лиги Европы донецкий Шахтер в меньшинстве вырвал ничью у немецкого Айнтрахта - 2:2.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал о матче, удалении Степаненко, заменах и состоянии газона в Харькове, передает пресс-служба нашей команды.



- Устроил ли вас счет 2:2, учитывая раннее удаление Степаненко?



- Конечно, я никогда не остаюсь полностью доволен ничьей. Но если взять во внимание все обстоятельства игры, это, наверное, меньшее из зол, лучшее из того, что можно выбрать.

- Оцените, пожалуйста, действия Коваленко на позиции опорного полузащитника.



- Действительно, после удаления Тараса нам пришлось опустить Коваленко чуть ниже, в опорную зону. Виктор смог адаптироваться и справился со своей задачей очень хорошо, хотя играет на этой позиции не так часто - мы почти никогда его там не использовали.

- Вы много спорили с арбитром. Пересмотрев эпизод, согласны с удалением Степаненко?



- Нет, остаюсь при своем мнении. Не согласен. Вторая карточка уж слишком притянута за уши. Такое решение в дебюте столь серьезного поединка, на мой взгляд, неправильное. При всем уважении даже после матча я подошел к арбитру и высказал свое несогласие.

- Как и пять лет назад, итоговый счет - 2:2. Дай Бог, чтобы для вас все закончилось так же, как в тот раз. Насколько за эту неделю Шахтер сможет прибавить функционально?



- Всегда очень сложно, особенно после столь длительной зимней паузы, начинать официальные выступления матчем такого уровня. На 11-й минуте остаться вдесятером… Конечно, это полностью расстраивает план на игру. Мы лишились одного из ключевых исполнителей, ребятам пришлось больше бегать и работать, но они преуспели. Наша задача на неделю - максимально быстро восстановить футболистов и подготовить такую стратегию, чтобы, как вы и сказали, у нас получилось то же, что удалось с другой командой пять лет назад.

- Какова вероятность того, что во Франкфурте мы увидим в стартовом составе Малышева?



- Сейчас не могу ответить на этот вопрос. Кто выйдет в старте, покажет ближайшая неделя.

- По какой причине на замену в центр поля вышел Малышев, а не Майкон?



- Потому что в тот момент игра требовала максимальной безопасности в обороне, а Малышев владеет соответствующими характеристиками.

- Выход Соломона изначально планировался на такой отрезок встречи и именно на эту позицию, вместо Марлоса?



- Нет, решение было принято во время матча. Марлос сейчас переживает некоторые физические проблемы, ему приходилось очень много бегать, включаться в оборону, он устал, поэтому мы выпустили Соломона.

- Как оцените газон ОСК "Металлист"?



- Поле в отличном состоянии, притом что, я думаю, его очень сложно поддерживать таким после столь холодной зимы. Иногда мы забываем тех, чья работа не так видна, но они очень много трудятся, чтобы у нас все было хорошо. Хочу от имени команды поблагодарить всех, кто следит за газоном, за стадионом.

- Что случилось с Мораесом? Он сможет помочь в следующем матче?



- Это просто усталость. Мораес отдал за команду буквально все. Он столько пробежал, столько работал и боролся… Сейчас ему нужно время восстановиться, и, вне всяких сомнений, Жуниор будет готов к ответному поединку. В завершение хочу поблагодарить наших болельщиков. Десять часов вечера, зима, мороз, но они были на стадионе и поддерживали нас весь матч. Большое спасибо!



Ранее "Страна" сообщала, что Франкфурт перед матчем с Шахтером потребовал 50 кг льда и раздевалку для тренеров.