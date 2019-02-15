В американском штате Миннесота 10 февраля произошел несчастный случай из которого пытались раздуть политическое дело.

Здесь у владельца собачьего питомника Тома Рэндалла, убежденного сторонника политики президента США, убили собаку по кличке Дональд Трамп, передает канал Fox News.

Собака по кличке Дональд Трамп, фото: foxnews.com

Том Рэндалл заявил, что он нашел своего пса на кукурузном поле с четырьмя огнестрельными ранениями. По его оценкам, собака умирала в мучениях в течение 14 часов, прежде чем ее нашли. Убийцей стал сосед Рэндалла, ярый критик действующего главы Белого дома, который поддерживает демократическую партию. Из-за этого и возникли подозрения в политической подоплеке бытового конфликта.

В то же время, шериф округа Джексон заявил, что убийство собаки по кличке Дональд Трамп не носило политического характера.

Шериф рассказал, что убийца собаки на законных основаниях защищал свой домашний скот на территории своей частной собственности. При этом отмечается, что за последние три года на других питомцев Тома Рэндалла жаловались 14 раз.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп объяснил, почему он стал первым хозяином Белого дома, у которого нет собаки.

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