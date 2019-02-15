В ночь на 15 февраля, Шевченковский райсуд Киева все-таки избрал меру пресечения для главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе активистки Екатерины Гандзюк. Суд решил, что Мангер должен содержаться под стражей или же он может внести залог в 2 497 000 грн и остаться на свободе.

Об этом сообщает Insider.

Мангер арестован до 3 марта с правом внесения залога. После оглашения вердикта суда адвокат Дмитрий Ильченко заявил, что у его подзащитного нет таких средств.

"У Мангера нет таких денег. Мы будем привлекать заемные средства. В том числе я одолжу Владиславу Мангеру. А также будем обращаться к тем, кто обещал помощь".

Мангера арестовали в зале суда и отправили в СИЗО.

Защита чиновника ходатайствовало об избрании меры пресечения не связанной с содержанием под стражей и апеллировала к тому, что сам Мангер является в суд и не планирует скрываться от правосудия.

Прокуратура, в свою очередь, ходатайствовала об избрании Мангеру меры пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта без залога.

По утверждениям прокуратуры, Мангер имеет дом в Вене и может сбежать. Также обвинение утверждает, что если чиновник останется на свободе, то может уничтожить доказательства причастности к убийству активистки.

Предварительно в суде было исследовано около 500 страниц документов из ходатайства прокуратуры об аресте Мангера, в частности - протоколы допроса подозреваемых, свидетелей, следственных экспериментов и выводы экспертов и врачей.

Ранее "Страна" сообщала, что адвокаты Мангера заявили о слежке и угрозах.