Сергиево-Посадский городской суд Московской области (Россия) признал незаконной выдачу паспорта гражданина Российской Федерации мэру Одессы Геннадию Труханову. ОБ этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на решение суда.

"Административное исковое заявление ФИО2 к УМВД России по Сергиево-Посадскому району Московской области о признании незаконным решения о выдаче паспорта (Труханову), признании незаконным паспорта гражданина РФ удовлетворить", - сказано в нем.

Суд признал решение отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Сергиево-Посадскому району о выдаче российского паспорта Труханову незаконным, а сам паспорт - недействительным.

Представитель Труханова в суде (по доверенности) Ермаков заявил, что он (Труханов) никогда не обращался с заявлением к соответствующим российским органам о получении гражданства РФ.

Ермаков отметил, что о наличии у него российского гражданства Труханов узнал из сообщений в Интернете.

Данное решение суда датировано 13 сентября 2017 года.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция открыла дело против мэра Одессы Труханова из-за заявления журналиста "Радио Свобода".

Также мы сообщали, что в российском санкционном списке оказался мэр Одессы Труханов и близкий к нему бизнесмен Галантерник.