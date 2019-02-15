Сегодня коллегия судей Черниговского районного суда удовлетворила заявление стороны защиты об отводе всех судей данной коллегии по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которым вменяют действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Об этом сообщил на своей странице в адвокат Александр Тананакин.

К своему посту он прикрепил фото решения суда, в котором также оговорено, что оно обжалованию не подлежит и в полном объеме будет оглашено в пятницу, 15 февраля в 8:30.

"Мое ходатайство о отводе судей удовлетворили. Пророчество Луценко, даже при поддержке Верховного Суда, не сбылось. Теперь другой суд будет рассматривать дело, поскольку в этом суде закончились судьи", заявил "Стране" адвокат Рыбин, который защищает Владимира Рубана.

Фото: facebook.com

Напомним, что сегодня днем в Черниговском районном суде отклонили ходатайство защиты народного депутата Украины Надежды Савченко об отводе судей. При этом адвокатам разрешили ознакомиться с протоколом об избрании нового судьи электронной системой распределения.

Также мы сообщали, почему в деле по "заговору Савченко-Рубана" в СБУ резко поменяли концепцию.