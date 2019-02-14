В Днепропетровской области правоохранители задержали шесть человек по подозрению в создании незаконного блокпоста на трассе Знаменка-Луганск-Изварино неподалеку города Новомосковска. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУНП.

"Мужчины пытались установить блокпост на трассе Знаменка-Луганск-Изварино близ г.Новомосковск. Во время задержания у них изъяли несколько единиц оружия и спецсредства", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, шесть человек, одетые в камуфляжную форму, сначала представились военными. В разговоре с правоохранителями они отказались назваться или предоставить удостоверение или разрешение на установку сооружения. Сообщили, что их наняли для выполнения этой работы, и ждут дальнейшие указания от руководителя.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

В настоящее время мужчин задержали в порядке ст.208 УПК. За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Фото: dp.npu.gov.ua

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