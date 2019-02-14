Во Львове обрушилась несущая стена и межэтажные перекрытия неэксплуатируемой части трехэтажного жилого дома. Инцидент произошел 14 февраля в 18:15 на улице Лычаковской. Ою этом сообщает ГСЧС Украины.

"Проводятся работы по разбору строительных конструкций. Предварительно жертв и пострадавших нет... К ликвидации последствий обрушения от ГСЧС привлечено 17 человек и 3 единицы техники", - говорится в обнародованной на сайте ГСЧС информации.

В пресс-службе информируют, что в настоящее время администрация решает вопрос о временном отселении жителей жилой части дома.

Фото: dsns.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что при обрушении дома в Стамбуле число жертв выросло до 21 человека.

Также мы сообщали, что в Перми обрушилось перекрытие в 14-этажном доме.

