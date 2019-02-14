В день влюбленных во Львове рухнула стена жилого дома. Власти решают, куда отселить людей. Фото
Во Львове обрушилась несущая стена и межэтажные перекрытия неэксплуатируемой части трехэтажного жилого дома. Инцидент произошел 14 февраля в 18:15 на улице Лычаковской. Ою этом сообщает ГСЧС Украины.
"Проводятся работы по разбору строительных конструкций. Предварительно жертв и пострадавших нет... К ликвидации последствий обрушения от ГСЧС привлечено 17 человек и 3 единицы техники", - говорится в обнародованной на сайте ГСЧС информации.
В пресс-службе информируют, что в настоящее время администрация решает вопрос о временном отселении жителей жилой части дома.
Фото: dsns.gov.ua
Ранее "Страна" писала о том, что при обрушении дома в Стамбуле число жертв выросло до 21 человека.
Также мы сообщали, что в Перми обрушилось перекрытие в 14-этажном доме.