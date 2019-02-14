В Харькове идет первый матч 1/16 Лиги Европы, в котором встречаются донецкий Шахтер и Айнтрахт из Франфурта. "Страна" ведет онлайн футбольного поединка.

Почти весь первый тайм горняки провели в меньшинстве, промежуточный результат перед началом второй половины встречи - 1:1.

Счет открыл Айнтрахт уже на 7-й минуте, когда защитник гостей Хинтереггер выпрыгнул выше всех после штрафного, а голкипер хозяев Андрей Пятов не сумел зафикисровать мяч после его точного удара головой в правый угол.

Уже на 9-й минуте Марлос сравнял счет, уверенно реализовав одиннадцатиметровый штрафной удар, назначенный за снос Мораеса.

На 11-й минуте Степаненко получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Шахтер остался на поле в меньшинстве.

Ответный матч состоится 21 февраля в Германии.

Напомним, что перед матчем по Харькову прошли маршем дерзкие немецкие фанты.

Как сообщала "Страна" еще один еврокубоковый матч 14 февраля Олимпиакос - Динамо завершился ничьей - 2:2. Он прошел на поле хозяев в Греции.