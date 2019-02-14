В первом тайме матча с Айнтрахтом Шахтер сумел отыграть один мяч, но потерял Степаненко
В Харькове идет первый матч 1/16 Лиги Европы, в котором встречаются донецкий Шахтер и Айнтрахт из Франфурта. "Страна" ведет онлайн футбольного поединка.
Почти весь первый тайм горняки провели в меньшинстве, промежуточный результат перед началом второй половины встречи - 1:1.
Счет открыл Айнтрахт уже на 7-й минуте, когда защитник гостей Хинтереггер выпрыгнул выше всех после штрафного, а голкипер хозяев Андрей Пятов не сумел зафикисровать мяч после его точного удара головой в правый угол.
Уже на 9-й минуте Марлос сравнял счет, уверенно реализовав одиннадцатиметровый штрафной удар, назначенный за снос Мораеса.
На 11-й минуте Степаненко получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Шахтер остался на поле в меньшинстве.
Ответный матч состоится 21 февраля в Германии.
Напомним, что перед матчем по Харькову прошли маршем дерзкие немецкие фанты.
Как сообщала "Страна" еще один еврокубоковый матч 14 февраля Олимпиакос - Динамо завершился ничьей - 2:2. Он прошел на поле хозяев в Греции.