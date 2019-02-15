В четверг, 14 февраля, в Харькове "горняки" стартовали в 1/16 финала Лиги Европы. "Шахтер" принял на немецкий "Айнтрахт". Немецкая команда в своей группе ЛЕ одержала 6 побед из 6 возможных.

Первый тайм начался так, как не начинался никогда. Уже к 11-й минуте матча счет был 1:1, а в составе одной из команд недоставало игрока.

На 9-й минуте матча защитник "Айнтрахта" Гинтереггер забил головой после навеса с левого фланга, а уже через минуту судья матча Энтони Тейлор показал вторую желтую карточку Тарасу Степаненко за подкат в центре поля.

Горняки не растерялись и спустя еще две минуты заработали пенальти, который точно реализовал Марлос. Первый тайм продолжился, а "горняки" перешли в режим контратак.

После перерыва небольшое преимущество Айнтрахта благодаря численному преимуществу и наличию игровой практики в почти "незамерзающем" чемпионате Германии, сохранилось.

И на 50-й минуте Йович навесил справа, а Костич замкнул из штрафной Шахтера. Хозяева не сдались и на 67-й минуте Тайсон пробил вратаря Айнтрахта. Матч продолжался в открытой борьбе и завершился заслуженной ничьей 2:2.

Шахтер набирает форму после межсезонья, а гостей ждут матчи Бундеслиги. Ответная игра пройдет 21 февраля во Франкфурте. Начало встречи в 20:55.

Как сообщала "Страна", Александр Зинченко вошел в сборную тура футбольного чемпионата Англии.

Отметим, что болельщики Айнтрахта прошли по улицам Харькова под присмотром украинской полиции.