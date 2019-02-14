Настоящее имя третьего подозреваемого в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - Денис Сергеев. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на полученную им подтверждающую информацию.

Прежде третий подозреваемый фигурировал в публикациях под именем Сергей Федотов, однако, по данным Sky News, это псевдоним.

"Sky News в ходе независимой проверки установил, что имя (Денис - Прим. Ред.) правильное, и Сергеев, предположительно, является высокопоставленным сотрудником ГРУ", - сообщает телеканал.

Издания The Insider и Bellingcat сообщили, что под именем Сергея Федотова скрывается сотрудник ГРУ 1973 года рождения по имени Денис Сергеев.

Фото: news.sky.com

Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в отравлении Скрипалей, дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян.

Ранее "Страна" писала о том, что третий россиянин, заподозренный в причастности к отравлению экс-грушника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, бывал на территории Болгарии в 2015 году.

Также мы сообщали, что в британском Солсбери герметично упакуют и снесут дом Скрипалей.