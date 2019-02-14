Перед сегодняшним матчем Шахтер - Айнтрах в Харькове, онлайн которого ведет "Страна", по городу маршем прошли немецкие фанаты, часть из которых накануне оказалась участниками массовой драки в Киеве.

На матч в Харькове прилетели около 2700 немецких фанатов. Их сопровождают немецкие полицейские, стюарды, сотрудники клуба по работе с болельщиками. Также прибыл специальный офицер безопасности УЕФА. Делается это из соображений безопасности. На прошлом выездном еврокубковом матче "Айнтрахта" в Риме его фанаты устроили потасовки с болельщиками "Лацио". После этого в УЕФА решили дать "Айнтрахту" испытательный срок в два года. Если за это время повторится что-то подобное, то до конца этого периода все выездные матчи клуба будут проходить без болельщиков.

Поэтому марш прошел в сопровождении правоохранителей. Для фанов выделили правую полосу улицы Сумской и Московского проспекта - до стадиона "Металлист".

Фото: dozor.kharkov.ua

Обошлось без потасовок, но в центре города осталась гора мусора после шествия фанатов франкфуртцев.

Фото: Страна ua

Напомним, что поздно вечером, 13 февраля, в центре Киева, на Крещатике произошла массовая драка динамовских ультрас с немецкими болельщиками клуба "Айнтрахт", которые прилетели в Украину на матч Лиги Европы против Шахтера. По словам очевидцев, несколько десятков немцев отдыхали в заведении "Портер Паб". Около 22:30 туда подошли около 15 человек, которые были одеты в символику футбольного клуба "Динамо". Они напали на нескольких фанатов немецкой команды, после чего случилась массовая потасовка

Как сообщала "Страна", немцы не стали писать заявления в полицию.