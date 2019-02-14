В соцсети появилось видео потасовки, отснятое в Харькове во время сегодняшнего визита в первую столицу президента Украины Петра Порошенко.

На нем запечатлено, как люди в штатском схватили и потащили в подворотню мужчину, который громко выразил недовольство в адрес главы государства. Видео опубликовал на своей странице в Facebook харьковчанин Алексей Романов.

"Харьковчанина, который громко выражал недовольство во время визита Порошенко, "люди в штатском" схватили и потащили в подворотню. И только заметившие это журналисты помешали совершить расправу", - написал автор поста.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове во время визита Порошенко полиция попыталась порвать плакат "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Также мы сообщали, что большинство киевлян считают Томос предвыборной агитацией Порошенко.