Члены Сената США в четверг, 14 февраля, утвердили Уильяма Барра в качестве министра юстиции страны. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В ходе голосования, на котором Уильяму Барру требовалась поддержка простого большинства, более 50 сенаторов из 100 заявили, что поддерживают его.

Представитель Белого дома Сара Сандерс в Twitter уже приветствовала это решение Сената.

"Это большая победа для правосудия и верховенства закона в Америке: Сенат только что утвердил на посту генпрокурора Уильяма Барра, кандидатуру которого предложил Дональд Трамп", - написала она.

В США министр юстиции также является генпрокурором. Уильяму Барру предстоит курировать ряд важных расследований, в частности, работу спецпрокурора Роберта Мюллера, выясняющего, существовал ли сговор между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании в США в 2016 году.

Предыдущий генпрокурор Джефф Сешнс в начале ноября 2018 года подал на имя президента США Дональда Трампа прошение об отставке. На сегодняшний день глава канцелярии ведомства Мэтью Уитакер временно исполняет обязанности генпрокурора.

В начале декабря 2018 года Трамп предложил на пост генпрокурора США кандидатуру Уильяма Барра, который занимал пост генпрокурора при Джордже Буше-старшем.

Уильям Барр занимал должность генерального прокурора с 1991 по 1993 год. В настоящее время он является юрисконсультом известной международной юридической фирмы Kirkland & Ellis LLP.

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