Скоростной поезд №91/92 "Киев-Львов" самым прибыльным на внутренних направлениях Украины в 2018 году. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ "Укрзализныци" на запрос журналистов.

Уточняется, что поезд №91/92 "Киев-Львов" принес прибыль 60,5 млн грн.

Согласно информации на сайте "Укрзализныци", поезд отправляется в 22:37 из Киева и прибывает во Львов ровно в 6:00, находясь в пути 7 часов 23 минуты. В поезде нет плацкарта, только купе и люкс. Цена на купе составляет 576,35 грн, а на люкс - 1963 грн.

Список самых прибыльных поездов внутреннего сообщения:

п. №91/92 "Киев-Львов" - наполненность 86%, прибыль составила 60,5 млн грн;

п. №105/106 "Киев-Одесса" - наполненность 94%, прибыль составила 54,4 млн грн;

п. №63/64 "Киев-Харьков" - наполненность 92%, прибыль составила 29,5 млн грн;

п. №11/12 "Киев-Новоалексеевка" - наполненность 92%, прибыль составила 25,3 млн грн;

п. №79/80 "Киев-Днипро" - наполненность 99%, прибыль составила 10,7 млн грн.

При этом самым убыточным поездом внутреннего сообщения также стал поезд, курсирующий из Киева во Львов №141/142. Несмотря на то, что его наполненность составила 90%, убыток составил 118,1 млн грн.

Согласно информации на сайте "Укрзализныци", самый убыточный поезд отправляется из Бахмута (Донецкая область) и прибывает в Киев в 13:36. В поезде есть плацкарт, купе и люкс. Цена на плацкарт (без льгот) составляет 180,87 грн, на купе - 585,75 грн, а на люкс - 1408,23 грн. В пути поезд находится 14 часов 45 минут.

Список самых убыточных поездов внутреннего сообщения:

п. №141/142 "Киев-Львов" - наполненность 90%, убыток составил 118,1 млн грн;

п. №101/102 "Хмельницкий-Лисичанск" - наполненность 98%, убыток составил 120,5 млн грн;

п. №63/64 "Киев-Солотвино" - наполненность 96%, убыток составил 67,6 млн грн;

п. №11/12 "Киев-Херсон" - наполненность 95%, убыток составил 52,2 млн грн;

п. №79/80 "Харьков-Ковель" - наполненность 85%, убыток составил 49,1 млн грн.

Ранее "Страна" писала о том, что поезд "Киев - Москва" стал самым прибыльным в Украине из всех курсирующих за границу.

Также мы сообщали, что до марта назначили сразу 26 допрейсов поезда Киев-Лисичанск из-за его популярности.