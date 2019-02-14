Киевские спасатели вернули на берег двух рыбаков, которые оказались посреди Днепра на отколовшейся льдине. ЧП произошло в четверг, 14 февраля. Как сообщается на сайте ГСЧС в Киеве, в оперативно-координационный центр сообщили, что двоих рыбаков на льдине унесло течением к Северному мосту. Они находились в 50 метрах от берега.

На место происшествия было направлено дежурное отделение пожарного катера аварийно-спасательного отряда и спасательно-водолазное отделение. С помощью глиссера и спасательной лодки, работники Службы спасения 101 доставили двух мужчин 1947 года и 1950 года невредимыми на берег.

При этом в ГСЧС напомнили, что во время оттепели ходить по тонкому льду реки опасно для жизни.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве спасатели достали из реки рыбака и полицейских, которые пытались его спасти.

Также мы сообщали, что в Киеве мужчина отправился рыбачить на Днепр и ушел под лед на глазах у прохожих.