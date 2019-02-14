В четверг, 14 февраля, футболисты "Динамо Киев" провели свой первый официальный матч в 2019 году. Подопечных Александра Хацкевича встречал в Афинах местный "Олимпиакос".

Матч начался с атак хозяев заполненного стадиона "Георгиос Карагунис". На 9-й минуте случился навес в штрафную "Динамо" на Фортуниса, тот отпасовал на Хасана и нападающий "Олимпиакоса" мощно пробил из вратарской под перекладину.

Динамовцы отыгрались на 27-й минуте. Контратаку точным пасом развернул Цыганков. Доставший мяч на правом фланге Кензера сумел в падении перевести круглого в штрафную "Олимпиакоса", где мячом точно распорядился Виталий Буяльский.

Однако, на 40-й минуте Диаш мощным, отличным ударом под перекладину из-за пределом штрафной снова вывел "Олимпиакос" вперед 2:1.

После перерыва обе команды продолжили атаковать, но повезло подопечным Хацкевича. На Цыганков скинул под удар Вербичу, и тот ударом от газона забил. Киевляне добыли приемлемый результат.

Ответный матч состоится в Киеве в четверг, 21 февраля. Свисток прозвучит в 22:00 на НСК "Олимпийский".

Как сообщала "Страна", Динамо завершило сборы в Испании победой над Волеренгой.

Отметим, что в пабе Киева динамовские ультрас напали на фанов Айнтрахта, пострадали пять человек.