Самым прибыльным поездом, который курсировал из Украины за границу в 2018 году, стал поезд №5/6 "Киев-Москва". Об этом сообщают "Украинские новости", ссылаясь на ответ "Укрзализныци" на запрос журналистов.

Поезда, которые курсируют в направлении Российской Федерации, остаются прибыльными несмотря на то, что на них не действуют скидки, как на поезда в направлении Европы.

Список самых прибыльных поездов с международным сообщением:

п. №5/6 "Киев-Москва" - наполненность 72%, прибыль составила 120 млн грн

п. №23/24 "Одесса-Москва" - наполненность 85%, прибыль составила 56 млн грн

п. №73/74 "Ковель-Москва" - наполненность 80%, прибыль - 30 млн грн

п. №61/62 "Николаев-Москва" - наполненность 80%, прибыль - 16,7 млн грн

п. №53/54 "Киев-Санкт-Петербург" - наполненность 61%, прибыль - 14,4 млн грн

Уточняется, что поезд №5/6 "Киев-Москва" находится в пути более 13 часов и курсирует каждый день.

Самым же убыточным поездом, который курсировал из Украины за границу в 2018 году, стал №100/99 сообщением "Минск-Запорожье".

Список самых убыточных поездов с международным сообщением:

п. №100/99 "Минск-Запорожье" - наполненность 69%, убыток - 6,5 млн грн

п. №119/20 "Харьков-Москва" - наполненность 83%, убыток - 5,3 млн грн

п. №371/372 "Могилев-Львов", наполненность 50%, убыток - 4,1 млн грн

п. №143/144 "Харьков-Санкт-Петербург", наполненность 63%, убыток - 3,4 млн грн

п. №371/372 "Могилев-Трускавец" - наполненность 50%, убыток - 0,8 млн грн

Поезд №100/99 сообщением "Минск-Запорожье" находится в пути более 22 часов.

Также сообщается, что, несмотря на дефицит подвижного состава, изношенность состава и убыточность пассажирского сектора, "Укрзализныця" пытается усовершенствовать пассажирские перевозки и открывать новые маршруты.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" запустила поезд из Киева с обновленными вагонами в полосочку.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" уменьшит частоту движения поезда Львов - Ковель - Москва в два раза.