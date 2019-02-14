14 февраля проходит выездной матч Динамо с Олимпиакосом в рамках 1/16 Лиги Европы. После первого тайма счет - 2:1. "Страна" ведет онлайн Олимпиакос - Динамо.

Хозяева повели в счете с начала матча. На 9-й минуте Фортунис отпасовал на Хасана и нападающий мощно пробил из вратарской. Мяч улетел под перекладину.

На 28-й минуте Динамо сравняло счет. Гол забил Буяльский после паса Кендзеры, который тот отдал в падении.

На 40-й минуте греки сумели прийти в себя. Диаш мощным и точным ударом из-за пределов штрафной забил под перекладину "Динамо" без шансов для вратаря - 2:1.

Стартовые составы на матч следующие:

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Шабанов, Миколенко – Буяльский, Шапаренко, Шепелев – Цыганков, Вербич – Соль

Запасные: Бущан, Сидорчук, Че Че, Сидклей, Гармаш, Русин, Смирный.

Олимпиакос: Са – Мерия, Сиссе, Вукович, Цимикас – Камара, Гильерме – Диаш, Фортунис, Поденсе – Хассан.

Запасные: Лодыгин, Бухалакис, Натхо, Герреро, Христодулопулос, Масурас, Торосидис.

Ответный матч Динамо – Олимпиакос пройдет 21 февраля в Киеве.

Напомним, что в 22:00 14 февраля в Харькове начнется матч 1/16 Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт. "Страна" будет вести онлайн игры.