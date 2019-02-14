Архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата) епископ Макаровский Гедеон (в миру - Юрий Харон), которого накануне не пустили в Украину, при подаче документов для получения гражданства Украины предоставил ложные сведения об имеющемся гражданстве, поэтому его украинский паспорт был признан недействительным, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Госмиграционную служба.

"В 2018 году Управлением миграционной службы в Волынской области была получена информация от СБУ, проведена проверка, и установлен факт приобретения гражданства Украины с нарушением законодательства гражданином РФ – деятелем одной из религиозных организаций, которую СМИ связывают со спецслужбами страны-агрессора. В частности, установлено, что лицо при подаче документов для получения гражданства Украины предоставило ложные сведения об имеющихся гражданствах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки, проведенной на основании письма СБУ, в июне 2018 года было отменено как решение о регистрации гражданином Украины архиерея Гедеона, так и решение о выдаче ему паспортов гражданина Украины.

"При этом в соответствии с законодательством Украины, паспорта гражданина Украины (внутренний и заграничный) указанного лица были признаны недействительными и внесены в соответствующую базу данных ГМС", - сказано в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Госпогранслужбе завенрили, что епископ Гедеон добровольно вылетел из Украины в Германию, пообещав вернуться.

Также мы сообщали, что епископ УПЦ Гедеон рассказал в Конгрессе США о нападениях радикалов на храмы и притеснениях верующих.