Харьковские активисты пришли на митинг, чтобы поддержать вымышленного кандидата на пост президента Анатолия Оноприенко. На самом деле это был розыгрыш, организованный редакцией местного издания 057.ua. За трехчасовое участие в митинге они предлагали 1000 гривен.

Отмечается, что "поддержать президента от народа" собралось более 100 человек, которые узнали о проведении мероприятия из социальных сетей.

Организаторы попросили пришедших выкрикивать "Оноприенко - это мы!", "Оноприенко - это сила!", и "Оноприенко - будущее Украины!".

При этом было заснято на камеру, как люди говорили о готовности отдать свой голос за кандидата, хотя о его предвыборной программе они ничего слышали. Спустя час пранкеры покинули место проведения митинга, после чего на их телефоны начали приходить гневные угрозы от митингующих.

Как отмечает издание, имя кандидата было выбрано не просто так. Анатолий Оноприенко - советский и украинский серийный убийца, которого многие считают одним из самых жестоких маньяков прошлого века.

Видео: YouTube/Новости Харькова

Ранее сообщалось, что украинский "пранкер" решил посмеяться по поводу взрыва дома в Магнитогорске.

Также мы писали, что спецслужбы РФ при помощи пранкеров пытались искусить Епифания.