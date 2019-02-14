Размер негативного сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составил $5,83 млрд, что в 2,3 раза хуже показателя 2017 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

С учетом ранее обнародованных данных, в четвертом квартале прошлого года дефицит составил около $2,38 млрд, или в 1,7 раза больше показателя четвертого квартала прошлого года.

Согласно информации Госстата, в 2018 году экспорт товаров и услуг возрос на 8,6% - до $57,12 млрд, тогда как импорт - на 14,3%, до $62,94 млрд.

С учетом ранее обнародованных данных, в четвертом квартале рост экспорт составил 6,9% – до $15,41 млрд, тогда как рост импорта – 12,5%, до $17,79 млрд.

Госстат уточняет, что экспорт в страны СНГ в минувшем году увеличился всего на 0,3% – до $10,71 млрд, тогда как импорт из них подскочил на 14,5% – до $13,88 млрд, в том числе в четвертом квартале было зафиксировано снижение экспорта на 1,2% – до $2,77 млрд при увеличении импорта на 3,7% – до 43,84 млрд.

В то же время в торговле с ЕС экспорт рос быстрее импорта – соответственно 14,3% (до $23,03 млрд) и 12,7% (до $26,29 млрд), в том числе в четвертом квартале – соответственно на 11% (до $6,31 млрд) и на 9,5% (до $7,25 млрд).

Во внешней торговле товарами, по данным Госстата, дефицит в минувшем году вырос га 54,5% – до $9,8 млрд, тогда как во внешней торговле услугами профицит увеличился только на 15,5% – до $6,05 млрд.

Напомним, негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году увеличилось больше, чем в три раза.

Также мы сообщали, что в первом квартале сальдо внешнеторгового баланса Украины стало отрицательным.