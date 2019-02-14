14 февраля курс доллара вырос на межбанке на 13 копеек, и закрепился к вечеру в рамках 27,23-27,27 грн/$. Об этом пишет UBR.ua со ссылкой на начальника управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрия Гриненко. По его словам, ощущается тотальный спад на рынке.

"Объем торгов сократились до минимума, совсем небольшие. Без очевидных предпосылок - ситуативный момент. При низкой ликвидности любое движение спроса или предложения провоцируют резкое курсовое движение. Сегодня победил спрос, отсюда и удорожание американской валюты", - прокомментировал ситуацию Гриненко.

Его коллеги высказались более категорично.

"Разворот рынка в направлении роста котировок доллара обусловлен окончанием ситуативного действия фактора покупки ОВГЗ нерезидентами и активизацией покупателей валюты, стремящихся успеть купить дешевле, что мотивирует продавцов придерживать валюту, а спекулянтов - раскачивать валютные качели",- отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Дополнительным фактором стало давление со стороны наличного рынка. Банкиры рассказывают о росте валютного спроса со стороны населения. Люди и мелкий бизнес пытаются пополнить свои валютные запасы на низком курсе доллара, по ходу играя на его повышение.

"Наличный рынок открылся котировками 27,12-27,18 грн/$, к середине дня они выросли до 27,19-27,25 грн/$", - уточнил Куринной.

В последний день недели никто не ждет серьезной раскачки на межбанке, потому радикальных прогнозов не дают

"Старт межбанка завтра может быть очень широким - 27,15-27,30 грн/$. Вряд ли в пятницу доллар станет сильно дорожать, скорее всего, рынок будет ходить возле текущих уровней",- считает Гриненко. Олег Куринной согласился с ним - спрогнозировал торговлю в рамках 27,20-27,30 грн/$.

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