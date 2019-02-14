Последний гастроль прорицательницы по имени Земфира ромского происхождения случился вчера на Крещатике в районе ЦУМа.

Гадалка, которую прекрасно знают завсегдатаи центра города, неоднократно обводившую вокруг пальца доверчивых прохожих и выманивавшую у них деньги, попалась из-за приставаний к туристке из Беларуси.

Земфира подошла к женщине с привычным предложением погадать и "позолотить ручку" заодно, сообщили нам источники в МВД.

Потерпевшая рассказала, что гадалка ввела ее в бессознательное состояние гипнозом и выманила 50 долларов США. Как только женщина оправилась от наваждения, то позвала полицию и Земфиру задержали с наваром. Но в полиции не исключают, что вероятно придется ее отпустить, так как доказать, что женщина выманила деньги у потерпевшей, довольно сложно.

Ведь нужны четкие свидетельские показания, что было именно мошенничество и введение в бессознательное состояние, а навыки владения гипнозом можно проверить только путем проведения специальной экспертизы. Так что Земфира, вероятно, скоро вернется на свое привычное место работы.

Также мы писали, что в Киеве полиция поймала на горячем гадалку, которая выманила у девушки больше 500 гривен.

До этого сообщалось, что в Киеве уличную гадалку поймали на воровстве кошелька у девушки.