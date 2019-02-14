В четверг, 14 февраля в Конституционный суд (КС) Украины поступило обращение Верховной Рады относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую. Об этом сообщается на официальном сайте КС.

"14 февраля в Конституционный Суд Украины поступило конституционное обращение Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменения в ст.133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) (рег.№ 9310-1) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд для получения выводов депутатский законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

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