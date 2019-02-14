Правительство решило ускорить процедуру таможенного оформления авто на еврорегистрации, временно отменив их обязательную экологическую сертификацию. Соответствующее постановление принято на заседании Кабмина 13 февраля. Об этом пишет "Юрлига".

Если в техпаспорте авто указано соответствие экологическим нормам, его не нужно будет во второй раз подтверждать в органах сертификации. Временная отмена сертификации будет действовать до 24 мая 2019 года, то есть до окончания действия Временного порядка растаможивания транспортных средств.

Также на сайте ГФС напомнили, что 22 февраля заканчивается льготный период определения ставки акцизного налога с применением коэффициента 0,5 для авто на еврорегистрации. Поэтому 20, 21 и 22 февраля время работы подразделений таможни, осуществляющих таможенное оформление, продлено до полуночи.

Ранее "Страна" писала о том, что "евробляхеры" анонсировали новые протесты в феврале.

Также мы сообщали, что в Украине растаможили мизерный процент евроблях.