Вступило в силу постановление Кабмина от 27 декабря 2018 года № 1211 по вопросам реализации Закона "О применении трансплантации анатомических материалов человеку", в котором утвержден порядок предоставления письменного согласия живого донора на исключение у него анатомических материалов и отзыв согласия на посмертное изъятие органов для трансплантации или изготовления биоимплантатов, пишет "Юрлига".

Таким образом, урегулировано:

  • получение согласия живого донора на изъятие у него анатомических материалов,
  • предоставление письменного отказа от ранее предоставленного такого согласия,
  • предоставление письменного согласия или несогласия или отзыв предоставленного ранее согласия на изъятие анатомических материалов из тела для трансплантации или изготовления биоимплантатов после констатации смерти,
  • представление письменного заявления о назначении, изменении или отзыве полномочного представителя;
  • получение письменного согласия на изъятие у трупа анатомических материалов для трансплантации или изготовления биоимплантатов.

До начала функционирования органа по вопросам трансплантации и Единой государственной информационной системы трансплантацииписьменные заявления могут подаваться:

  • лечащему врачу заведения здравоохранения, в котором будет проходить трансплантация,
  • координатору транспланта такого заведения,
  • семейному врачу,
  • уполномоченному лицу учреждения, в котором осуществляется взятие донорской крови,
  • уполномоченному лицу учреждения, в котором осуществляется изъятие анатомических материалов.

Заведения здравоохранения и учреждения обязаны хранить заявления и пошлют их в специально созданный орган в течение трех рабочих дней со дня начала его функционирования.

До начала функционирования Единой государственной информационной системы трансплантации и формирования реестра реципиентов и реестра анатомических материалов человека, предназначенных для трансплантации или изготовления биоимплантатов, решения о возможности или невозможности применения трансплантации анатомического материала от донора-трупа принимается консилиумом врачей заведения здравоохранения, в списки ожидания которого включен реципиент в порядке очередности.

Ранее "Страна" писала о том, что депутаты "подписали" на донорство 5 тысяч украинцев в год.

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