В Украине определили, кому и как давать согласие на посмертное донорство и трансплантацию органов
Вступило в силу постановление Кабмина от 27 декабря 2018 года № 1211 по вопросам реализации Закона "О применении трансплантации анатомических материалов человеку", в котором утвержден порядок предоставления письменного согласия живого донора на исключение у него анатомических материалов и отзыв согласия на посмертное изъятие органов для трансплантации или изготовления биоимплантатов, пишет "Юрлига".
Таким образом, урегулировано:
- получение согласия живого донора на изъятие у него анатомических материалов,
- предоставление письменного отказа от ранее предоставленного такого согласия,
- предоставление письменного согласия или несогласия или отзыв предоставленного ранее согласия на изъятие анатомических материалов из тела для трансплантации или изготовления биоимплантатов после констатации смерти,
- представление письменного заявления о назначении, изменении или отзыве полномочного представителя;
- получение письменного согласия на изъятие у трупа анатомических материалов для трансплантации или изготовления биоимплантатов.
До начала функционирования органа по вопросам трансплантации и Единой государственной информационной системы трансплантацииписьменные заявления могут подаваться:
- лечащему врачу заведения здравоохранения, в котором будет проходить трансплантация,
- координатору транспланта такого заведения,
- семейному врачу,
- уполномоченному лицу учреждения, в котором осуществляется взятие донорской крови,
- уполномоченному лицу учреждения, в котором осуществляется изъятие анатомических материалов.
Заведения здравоохранения и учреждения обязаны хранить заявления и пошлют их в специально созданный орган в течение трех рабочих дней со дня начала его функционирования.
До начала функционирования Единой государственной информационной системы трансплантации и формирования реестра реципиентов и реестра анатомических материалов человека, предназначенных для трансплантации или изготовления биоимплантатов, решения о возможности или невозможности применения трансплантации анатомического материала от донора-трупа принимается консилиумом врачей заведения здравоохранения, в списки ожидания которого включен реципиент в порядке очередности.
Ранее "Страна" писала о том, что депутаты "подписали" на донорство 5 тысяч украинцев в год.
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