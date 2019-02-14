Вступило в силу постановление Кабмина от 27 декабря 2018 года № 1211 по вопросам реализации Закона "О применении трансплантации анатомических материалов человеку", в котором утвержден порядок предоставления письменного согласия живого донора на исключение у него анатомических материалов и отзыв согласия на посмертное изъятие органов для трансплантации или изготовления биоимплантатов, пишет "Юрлига".

Таким образом, урегулировано:

получение согласия живого донора на изъятие у него анатомических материалов,

предоставление письменного отказа от ранее предоставленного такого согласия,

предоставление письменного согласия или несогласия или отзыв предоставленного ранее согласия на изъятие анатомических материалов из тела для трансплантации или изготовления биоимплантатов после констатации смерти,

представление письменного заявления о назначении, изменении или отзыве полномочного представителя;

получение письменного согласия на изъятие у трупа анатомических материалов для трансплантации или изготовления биоимплантатов.

До начала функционирования органа по вопросам трансплантации и Единой государственной информационной системы трансплантацииписьменные заявления могут подаваться:

лечащему врачу заведения здравоохранения, в котором будет проходить трансплантация,

координатору транспланта такого заведения,

семейному врачу,

уполномоченному лицу учреждения, в котором осуществляется взятие донорской крови,

уполномоченному лицу учреждения, в котором осуществляется изъятие анатомических материалов.

Заведения здравоохранения и учреждения обязаны хранить заявления и пошлют их в специально созданный орган в течение трех рабочих дней со дня начала его функционирования.

До начала функционирования Единой государственной информационной системы трансплантации и формирования реестра реципиентов и реестра анатомических материалов человека, предназначенных для трансплантации или изготовления биоимплантатов, решения о возможности или невозможности применения трансплантации анатомического материала от донора-трупа принимается консилиумом врачей заведения здравоохранения, в списки ожидания которого включен реципиент в порядке очередности.

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