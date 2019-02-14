В Комитете по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендовали Верховной Раде принять за основу законопроект № 9032 о введении повышенной ставки единого социального взноса (ЕСВ) для отдельных категорий работодателей. Об этом сообщает ЮрЛига.

Предлагается изменить механизм возмещения расходов Пенсионного фонда на выплату и доставку досрочных пенсий по возрасту на льготных условиях путем установления для плательщиков дополнительных ставок ЕСВ в размере:

- 15 % определенной законодательством базы начисления единого взноса - за лиц, занятых полный рабочий день на подземных работах, на работах с особенно вредными и особенно тяжелыми условиями труда по правительственному списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях.

- 7 % определенной законодательством базы начисления единого взноса - за лиц, занятых полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда, по списку № 2.

Таким образом, льготные пенсии по возрасту будут выплачивать за счет повышенного размера единого взноса, который направляется в солидарную систему.

Если таких средств будет недостаточно, их финансирование на сумму, которой не хватает для полного покрытия расходов на выплату и доставку льготных пенсий, будет осуществляться за счет средств госбюджета.

Как сообщала "Страна", в Укрпочте объявили, когда пересмотрят тарифы на доставку пенсий украинцам.

Напомним, что Гройсман анонсировал автоматическую индексацию пенсий с 1 марта.