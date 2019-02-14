В государственные строительные нормы внесены изменения относительно проектирования жилых домов (изменение № 4 ДБН В.2.2-15-2005 "Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения"), согласно которым теперь необязательно пороги или лестницы при входе в жилые дома. Соответствующее изменение в ДБН действует с октября прошлого года. Об этом сообщается на сайте Минрегиона.

По правилам ДБН допускается обустраивать вход в дом на уровне отметки тротуара при условии обустройства твердого покрытия с оборудованием водоотвода и обустройством антиледовых электрических кабельных систем согласно ДСТУ Н Б В.2.5-78:2014 "Наставление по обустройству антиледовых электрических кабельных систем на покрытиях зданий и сооружений и в их водостоках".

Раньше, чтобы спроектировать входы в жилые дома без порогов и лестницы, нужно было получить отдельное разрешение, чтобы отклониться от нормы. Кроме того, это затягивало процедуры проектирования.

Благодаря принятым изменениям в Украине начнет развиваться создание реального универсального пространства, в частности и для маломобильных групп населения: лиц с инвалидностью, родителей с маленькими детьми на колясках, людей преклонного возраста, беременных женщин и т. п. Изменения в ДБН разработаны ПАО "КиївЗНДІЕП".

Ранее сообщалось, что в Минрегионе предложили наносить на дорогу шумовую и световую разметки.

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