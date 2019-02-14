Нынешней зимой специалисты провели три экспедиции для учета пернатых обитателей Чернобыльского заповеднника.

Первые два этапа исследования интересны тем, что ученые зафиксировали на его территории малого и большого ястреба, рябка, тетерева и сорокопута серого. Во время третьей экспедиции, которую провели в феврале, в зоне отчуждения заметили двух канюков обычных и одного зимняка (канюка мохноногого). Об этом сообщается на сайте Чернобыльского заповедника.

Уточняется, что каждый раз особое внимание исследователи обращали на проживание в зоне краснокнижного орлана-белохвоста.

Хищный великан с размахом крыльев до двух с половиной метров, в отличие от многих других пернатых хищников, строит здесь гнезда, размножается и кормится тем, что поймает сам или другие - наземные - хищники. Часть группировки орлана составляют пришлые птицы, мигрирующие через зону отчуждения.

Фото: zapovidnyk.org.ua

Орлан, прежде всего, является птицей-рыбаком, а также охотником на водно-болотных птиц, поэтому и селится он поближе к водоемам (болотам, озерам, рекам). Именно поэтому зимой исследователи обследуют в первую очередь их незамерзшие участки. Однако в декабре большинство водоемов было покрыта льдом. Из-за этого почти все виды водно-болотных пернатых, а за ними и орланы-белохвосты перекочевывали в другие места.

Всего в середине декабря ученые зафиксировали 18 орланов-белохвостов. Такая же численность птиц была отмечена в январе. Среди них - 8 взрослых и 6 молодых. Возраст еще двух птиц не удалось установить из-за большого расстояния. Наибольшее количество хищников-гигантов исследователи встретили именно вокруг мест охоты волков. Хотя орланы и сами могут поохотиться на мелкую живность (иногда даже зайца) или небольших ослабленных птиц.

В третьей - февральской - экспедиции наблюдателям, можно сказать, повезло. За время исследований они зафиксировали уже 28 орланов. 27 из них были замечены практически скученно - на расстоянии 5-6 километров. Возможно, их привлекли остатки чьей-то добычи.

Нынешний учет проводили с экспертом Украинского центра исследования хищных птиц Сергеем Домашевский, который уже десять лет занимается этим в зоне отчуждения, а потому является экспертом в этой области.

Эксперты подтвердили предыдущие наблюдения, на территории Чернобыльского заповедника орланы хорошо себя чувствуют и их популяция, как минимум, стабильная. В общем можно говорить, что сегодня в зоне проживает не менее сорока этих хищных птиц.

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