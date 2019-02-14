Кабмин сократил список видов контроля, которые необходимо осуществлять в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля.

Об этом говорится в постановлении "О внесении изменений в Положение о пунктах пропуска через государственную границу и пункты контроля", которое было принято украинским правительством 13 февраля. Как пишет Юрлига, благодаря внесенным изменениям удастся привести нормы Положения в соответствие с Таможенным кодексом.

Соответствующий документ был принят для реализации положений Закона № 2530 о введении механизма "единого окна". Из перечня видов контроля исключены санитарно-карантинный, экологический, радиологический контроль, и контроль за перемещением культурных ценностей через государственную границу.

В соответствии с этим, на пропускных пунктах через госграницу меры официального контроля будут проводиться в объеме, необходимом для предоставления разрешения на пропуск товаров через таможенную границу.

Как отмечает издание, мероприятия официального контроля - это фитосанитарный контроль, ветеринарно-санитарный контроль, государственный контроль за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных, проводимых в соответствии с законодательством Украины.

До этого мы писали, что пограничники начали проверять "Зеленую карту" у водителей на всех пунктах пересечения границы.

Также сообщалось, что на пункте пропуска Майорск из-за перебоев с электричеством возможны сбои в системе проверки пропусков.