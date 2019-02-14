Кабинет министров вернул прежние социальные нормы потребления газа при расчете субсидий
Члены Кабинета министров Украины отменили урезание социальной нормы потребления газа, которые применяются при расчете субсидий для населения.
Согласно решению, принятому на заседании правительства в среду, Кабмин восстановил действие постановления №609 от 18 августа 2017 года. Об этом сообщает Интерфакс.
В соответствии с документом, нормативы потребления газа, применяемые при расчете субсидий, действуют на уровне: 3,3 куб. м (вместо 4,4 куб. м) на человека в месяц при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения (ЦГВ); 5,4 куб м (вместо 7,1 куб. м) при наличии газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя; 10,5 куб. м (вместо 14 куб. м) при наличии газовой плиты и водонагревателя.
Ранее, 30 января, своим постановлением № 63, Кабмин вернул пониженные нормы потребления газа для населения без счетчиков. Данным документом среди прочего был отменен ряд постановлений, в том числе №609. Вместо него вступил в силу предыдущий документ, регламентирующий соцнормативы потребления газа для расчета субсидий на уровне 4,4 куб. м, 7,1 куб. м, 14 куб. м.
Как сообщала "Страна", Минсоцполитики не смогут лишить субсидии потребителей, у которых нет газовых счетчиков. Правительство сняло с рассмотрения этот вопрос и отложило повышение цены на газ до 1 октября. Так чиновники хотели стимулировать население к установке счетчиков и экономии газа.
Как сообщала "Страна", в Украине запасы газа в подземных хранилищах сократились до 34%. Собственная добыча газа за сутки составила почти 59 млн кубометров газа.
Напомним, что в Украине обнародовали тарифы на тепло, произведенное с использованием газа.