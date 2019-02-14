Члены Кабинета министров Украины отменили урезание социальной нормы потребления газа, которые применяются при расчете субсидий для населения.

Согласно решению, принятому на заседании правительства в среду, Кабмин восстановил действие постановления №609 от 18 августа 2017 года. Об этом сообщает Интерфакс.

В соответствии с документом, нормативы потребления газа, применяемые при расчете субсидий, действуют на уровне: 3,3 куб. м (вместо 4,4 куб. м) на человека в месяц при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения (ЦГВ); 5,4 куб м (вместо 7,1 куб. м) при наличии газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя; 10,5 куб. м (вместо 14 куб. м) при наличии газовой плиты и водонагревателя.

Ранее, 30 января, своим постановлением № 63, Кабмин вернул пониженные нормы потребления газа для населения без счетчиков. Данным документом среди прочего был отменен ряд постановлений, в том числе №609. Вместо него вступил в силу предыдущий документ, регламентирующий соцнормативы потребления газа для расчета субсидий на уровне 4,4 куб. м, 7,1 куб. м, 14 куб. м.

Как сообщала "Страна", Минсоцполитики не смогут лишить субсидии потребителей, у которых нет газовых счетчиков. Правительство сняло с рассмотрения этот вопрос и отложило повышение цены на газ до 1 октября. Так чиновники хотели стимулировать население к установке счетчиков и экономии газа.

Как сообщала "Страна", в Украине запасы газа в подземных хранилищах сократились до 34%. Собственная добыча газа за сутки составила почти 59 млн кубометров газа.

Напомним, что в Украине обнародовали тарифы на тепло, произведенное с использованием газа.