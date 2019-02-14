В четверг, 14 февраля, курс гривни на межбанковском валютном рынке сдал свои позиции и опустился до 27,25 грн/$1 с 27,1175 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украины".

Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 27,23-27,27 грн/$1.

Как сообщает НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 14 февраля снизился до 27,136 грн/$1 с 27,0904 грн/$1.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 15 февраля 2019 года.

100 долларов США 2715.9961

100 евро 3060.3844

10 российских рублей 4.0816

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 12 февраля составил 352,2 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $301 млн.

Напомним, в среду, 13 февраля, позиции гривни на межбанковском валютном рынке упали до 27,1175 грн/$1 с 27,09 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Также мы писали, что по данным НБУ на 14 февраля, курс доллара подорожал на 9 копеек, а евро - на 12.