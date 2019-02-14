На Сретение, 15 февраля, мощный антициклон Dorit подсушит воздух в большинстве стран Европы. Погода будет сухой, солнечной и теплой. Об этом на своей странице в соцсети пишет синоптик Наталья Диденко.

"Только циклон южнее Турции забросит облачность с осадками на Балканы и юг Италии.

Маленький скромный фронтик с севера также забросит облака в Украине. Поэтому у нас завтра на фоне преобладающей сухой погоды где-то, вероятно, вырвется небольшой мокрый снег или дождь", - прогнозирует синоптик и добавляет, что на юге и востоке Украины будет солнечно и без осадков.

По словам Диденко, практически апрель придет в западную и южную Европу, где завтра ожидается от + 12 до + 20 градусов. В центральной Европе от + 4 до + 12 градусов. Прохладней всего будет в восточной Европе, а, следовательно, и в Украине, где ночью обещают от -1 до -4, а на Востоке от -4 до -9 градусов. Днем ​​в большинстве областей ожидается от +1 до + 4 градусов.

В Киеве завтра, 15 февраля, без существенных осадков. Ближайшей ночью предполагается от -1 до -3 градуса, завтра днем от +​​1 до + 3 градуса.

Фото: facebook.com



Ранее "Страна" писала о том, что Укргидрометцентр обещает на Сретение в Украине днем весеннюю погоду, а ночью - до -9.

Также мы сообщали, что климатологи утверждают, что человечество живет в самое жаркое десятилетие за всю историю наблюдений.