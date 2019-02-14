Количество оформленных по льготным ставкам авто с иностранной регистрацией (евроблях) в Украине резко увеличилось. По состоянию на 31 января из было 80,1 тыс., а уже 13 февраля - 161 тыс. транспортных средств.

Их собственники уплатили в бюджет 10,1 млрд грн. Об этом сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) в четверг, 14 февраля.

"Учитывая истекающий срок льготного периода применения (льготной – Прим.Ред.) ставки акциза, количество оформленных автомобилей резко выросло с конца января 2019 года. Так, по оперативной информации, наибольшее количество авто было оформлено 13 февраля – почти 8 тыс.", – указала ГФС в сообщении на сайте.

Ранее ГФС сообщала об оформлении 3,8 тыс. таких авто в сутки.

Количество растаможенных по льготным ставкам автомобилей с иностранной регистрацией, ввезенных с 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза, достигло 101,5 тыс. транспортных средств, платежи за их оформление составили 6,3 млрд грн. В том числе 86,8 тыс. автомобилей находились в Украине с нарушениями требований таможенного законодательства, за что их собственники дополнительно уплатили 737,6 млн грн, свидетельствуют данные ГФС.

В то же время Кабинет министров на заседании в среду упростил порядок таможенного оформления таких автомобилей. Соответствующим постановлением правительство разрешило при таможенном оформлении и первой регистрации применять наравне с сертификатами соответствия технический паспорт страны последней регистрации автомобиля для подтверждения соответствия требованиям экологических норм.

"…одним из сдерживающих их (автомобилей на еврономерах – Прим.Ред.) таможенное оформление факторов является сложная и длительная процедура их сертификации, в том числе для подтверждения требованиям экологических норм", – указывается в пояснительной записке к проекту правительственного постановления, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Верховная Рада в 2018 году приняла законы о снижении акцизного налога с автомобилей и об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах. При этом владельцам авто на еврономерах (т.н. "евроблях") установлена льготная ставка акциза (с коэффициентом 0,5) для оформления в течение 90 календарных дней.

Соответствующие нормы вступили в силу 25 ноября 2018 года, таким образом, действие льготных условий для растаможивания продлится до 22 февраля 2019-го, после чего собственники таких авто будут платить за оформление полную ставку акциза.

С мая этого года вступают в силу жесткие финансовые санкции, которые предусматривают, в том числе, и конфискацию транспортного средства.

Фото: sfs.gov.ua

Как сообщала "Страна", уже в 24:00 в пятницу, 22 февраля, в Украине истекает срок льготной растаможки автомобилей на еврономерах. Время работы подразделений Киевской городской таможни 20 - 22 числа будет продлено до полуночи.

Напомним, как работает схема по растаможке евроблях.