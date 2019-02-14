В Киеве полицейские провели рейд по поимке несовершеннолетних правонарушителей в торгово-развлекательном центре на Оболони. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Во время рейда" Дети улицы" в ТРЦ в Оболонском районе столицы правоохранители выявили подростков, которые распивали алкоголь на футкорте. Полицейские зафиксировали три таких факта. На нарушителей составили протоколы по ст. 178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также выяснилось, что алкоголь подросткам в супермаркете покупали взрослые или старшие друзья.

Также полицейские разоблачили похитителей шоколадок. Они обнаружили, что трое подростков вынесли их из супермаркета. На фигурантов были составлены три протокола по ст. 51 (Мелкое хищение чужого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также работники полиции составили пять протоколов на родителей несовершеннолетних правонарушителей по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) и один протокол на взрослого по ст. 178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, пятеро несовершеннолетних устроили поножовщину на Крещатике в Киеве, подозревая парней в нетрадиционной ориентации.

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