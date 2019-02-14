Россия к 2040 году останется крупнейшим экспортером нефти и газа в мире, однако использование энергоресурсов на внутреннем рынке будет недостаточным, говорится в энергетическом отчете ВР, передает "Интерфакс-Украина".

Экспорт российской нефти к 2040 году достигнет 9 млн баррелей в сутки, газа - 387 млрд кубометров в год.

Доля России в общемировом производстве нефти и газа к 2040 году будет составлять 14%. Добыча нефти к этому году вырастет на 1,2 млн баррелей в сутки - до 12,5 млн б/с. По добыче нефти Россия будет занимать третье место после Саудовской Аравии и США.

Добыча газа в 2040 году увеличится на 216 млрд кубометров - до 851 млрд кубометров в год, что позволит России сохранить второе место по его производству после США

При этом рост энергопотребления внутри России к 2040 году будет самым низким среди стран БРИК. Он составит лишь 7%, тогда как в Индии он увеличится 156%, в Бразилии - на 65%, в Китае - на 28%.

Энергоемкость российской экономики снизится на 20%. Это меньше, чем в Китае, где снижение составит 54%, Индии (-32%), или в среднем по странам, не входящим в ОЭСР (-39%). Несмотря на снижение выбросов на 9% в 2040 г. российская экономика будет самой углеродоемкой среди 14 стран/регионов, рассматриваемых в прогнозе.

Ранее "Страна" писала о том, что цены на нефть ускорили свой рост после заявления министра энергетики России.

Также мы сообщали, что нефть Brent продолжает набирать в цене и уже подорожала до $63,12 за баррель.