Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) на всех пунктах пересечения госграницы с 8 февраля этого года ведут проверки в автоматическом режиме наличия у водителей страховых сертификатов "Зеленая карта". Об этом сообщили в пресс-службе Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), передает "Интерфакс-Украина".

Согласно ее данным, тестовый режим таких проверок, которые осуществляются с помощью запросов в Централизованную базу данных (ЦБД) МТСБУ, были начаты еще в конце прошлого года на некоторых пунктах пересечения границы.

Автомобили, о которых в базе данных МТСБУ нет информации о заключении договора страхования "Зеленая карта", не пропускаются через границ, так как въезд в страны международной системы страхования "Зеленая карта" (в их число входят все страны-соседи Украины) без страхового сертификата запрещен действующим законодательством. Также в случае несоответствия в базе МТСБУ информации и данных, которые указываются в страховом сертификате, дают основание считать такой полис фальшивым или сфальсифицированным.

"К сожалению, уже в первые дни массовой проверки наличия и действительности "Зеленой карты" на всех пунктах пересечения границы зафиксированы случаи, когда отдельные граждане Украины высказывали сомнение в правомерности действий сотрудников Госпогранслужбы по проверке страховых сертификатов или запрета выезда в случае их отсутствия", - отмечает генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Пресс-служба приводит пример, когда 13 февраля во Львовской области водитель в агрессивной форме отказался предъявить пограничникам страховой сертификат, ссылаясь на наличие польского внутреннего полиса ОСАГО. При этом он не отреагировал на требования пограничников и вместе с пассажиром оказал сопротивление, предпринял попытку нападения. Сотрудники Национальной полиции задержали водителя и пассажира и составили документы об административном правонарушении. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы. Нарушителям грозит привлечение к уголовной ответственности.

"Подобные действия могут привести либо к существенному штрафу (до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан), исправительным работам или к лишению свободы. Хочу довести до сведения каждого автовладельца, который собирается за границу на автомобиле: проверка наличия и действия страхового сертификата "Зеленая карта" сотрудниками Госпогранслужбы и запрет пересечения границы без действующего страхового сертификата осуществляется полностью в соответствии с действующим законодательством Украины", - отмечает гендиректор МТСБУ.

Ренее сообщалось, что украинским водителям придется больше платить за полис "Зеленая карта" для выезда за границу.

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