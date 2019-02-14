В Киевской области в городе Ржищев сожитель поджег дом сожительницы из-за того, что она начала пить, потому что "хотел отомстить женщине за то, что она начала злоупотреблять алкоголем". Месяц назад водка стала причиной разрыва их отношений.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Сообщение о пожаре частного дома в Ржищеве поступило от неравнодушных соседей. Спасатели быстро локализовали и потушили огонь. Пламя уничтожило кровлю и вещи домашнего обихода.

Работники полиции задержали поджигателя в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 53-летний местный житель. Он признался в содеянном и дал признательные показания.

Работники полиции восстановили события того дня. Мужчина в течение дня употреблял алкоголь, а потом пошел к дому своей сожительницы, которой в то время не было дома. Там он спичками поджег занавески на окне, после чего удалился.

Как выяснилось, несколько дней назад в полицию поступило заявление от 46-летней женщины, хозяйки сгоревшего дома о том, что ее избил бывший сожитель и угрожал поджечь дом.

По факту избиения женщины было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения мужу. Меру пресечения для него изберет суд.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", алкоголь полностью несовместим с антибиотиками: цефамандола, цефоперазон, цефотетан, хлорамфеникол, гризеофульвин, изониазид, метронилназол, нитрофурантоин, сульфаметоксазол, сульфаквазол, линезолид, доксициклин.

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