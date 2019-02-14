Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет очередную внеплановой проверку телеканала "НАШ" за нарушение программной концепции. Об этом на своей странице в Facebook написал член Нацсовета Сергей Костинский.

"Угрозы, угрозы, угрозы ... Теперь от руководства телеканала "Макси-ТВ" (ООО "Наша Прага"), которое вещает с использованием логотипа "НАШ". Я так понимаю, что с нами планируют разобраться после выборов", - отметил Костинский.

Он напомнил, что претензия к ООО "Наша Прага" (логотип "НАШ") возникло потому, что женский телеканал "Макси-ТВ" самовольно превратился в информационно-аналитический телеканал без соответствующего решения Национального совета. В случае, если в результате проверки выяснится, что деятельность канала не приведена в соответствие с требованиями действующего законодательства, условиями лицензии, регулятор будет вынужден обратиться в суд об аннулировании спутниковой лицензии "Макси-ТВ".

Отметим, что в начале декабря 2018 года Нацсовет по телерадиовещанию отказался изменить логотип и переоформить лицензию "Макси-ТВ" из-за нарушений.

Скриншот, видео: Facebook/ Сергій Костинський

Напомним, телеканал "Наш" начал вещать на базе канала "Макси-ТВ" с ноября 2018 года. Его владельцем является нардеп Евгений Мураев, лидер партии "Наши", который сейчас баллотируется в президенты Украины.