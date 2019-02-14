Рынок медийной интернет-рекламы в Украине за 2018 год достиг совокупных вложений в 3,511 млрд грн. Рост составил +39,9% и превысил аналогичный показатель 2017 года.

Об этом говорится в исследовании, проведенном Интернет ассоциацией Украины (ИнАУ). Доля прямых продаж на рынке медийной интернет-рекламы за этот период составила 56%, передает Интерфакс.

Доли сегментов медийной интернет-рекламы распределились следующим образом:

баннерная реклама – 37% рынка (сокращение на 12,6 п.п. по отношению к итогам 2017г);

In-stream video (реклама на видеоплеере pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) – 42% (рост на 15,8 п.п.);

In-page video (content-roll) – 9% (рост на 6,8 п.п.);

другие нестандартные решения (всплывающие окна pop-up и pop-under, форматы catfish и screenglide, синхронные баннеры, фронтлайны, полноэкранная реклама, звуковая реклама в цифровом аудиопотоке, другие подобные проявления) – 7% (снижение на 5 п.п.);

спонсорство – 5% (снижение на 4,8 п.п.).

Доли мобильной медийной интернет-рекламы рекламы, ориентированной на пользователей мобильных устройств) в долях общего оборота медийной интернет-рекламы составили: баннерной рекламы – 30% (рост на 16 п.п.); доля In-stream video – 29% (рост на 18 п.п.); доля In-page video (content-roll) – 14% (рост на 8,5 п.п.); доля нестандартных решений – 14% (рост на 10,5 п.п.); доля спонсорства – 13% (рост на 12 п.п.).

ИнАу также определила долю Programmatic (автоматизированной рекламы) на рынке медийной интернет-рекламы.

За исследуемый период у агентств закупки посредством Programmatic составили 25,91% (рост на 15 п.п.), у площадок продажи посредством Programmatic составили 50,35% (рост на 5 п.п.).

Доля социальных медиа и мессенджеров (FB, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber и др.) в рекламе составила у агентств 34,45% (рост на 8 п.п.).

Методика измерения объема медийной интернет-рекламы была основана на перекрестном анализе данных анкетирования крупнейших рекламных агентств, сайтов и сейлз-хаусов.

"В исследовании приняли участие ведущие агентства интернет-рекламы: Dentsu Aegis Network Ukraine, razom communications, Sigma, ITCG, Havas Digital, Publicis One, TMGU, AdWork, DIEVO, MediaHead, Netpeak, newage., а также представители крупнейших площадок, холдингов и сейлз-хаусов: Автоцентр, Edipress, Люкс (24 канал), RBC, RIA, Ukr.net, UMH, Go2Net, FISH, Adpartner, Rontar, Online.ua, Новое время, RST, Обозреватель", - отмечается в сообщении.

Как сообщала "Страна", названы расценки за рекламу на выборах крупнейших украинских телеканалов.

Отметим, что в Харькове радикалы в масках разбили лайтбоксы с рекламой "Оппозиционной платформы - За жизнь".