В сети появилось фото благородного (лесного) оленя, который обитает на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Снимок опубликован в Facebook на странице Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Каждый готовится к весне по-своему: кто, например, отращивает новенькие пушистые рожки. К осени они станут настоящими раскидистыми рогами, а пока мы можем полюбоваться мягкими и пушистыми пантами жителей зоны отчуждения", - говорится в сообщении.

Напомним, благородняе олени считаются достаточно распространенное в Чернобыльской зоне копытно млекопитающее.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что ученые изучили останки дикого кабана, которого в Чернобыле съели волки и пришли к выводц, что в мясе полно радиации.

Также мы сообщали, что появились фото лошадей Пржевальского, которые выходят из лесу на дорогу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.