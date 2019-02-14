В Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) заявили, что в последнее время участились случаи неправомерного вывода активов неплатежеспособных банков, передает "Интерфакс-Украина".

По данным Фонда, общая балансовая стоимость утраченных с 2017 года активов - более 4,5 млрд грн, оценочная - около 1,256 млрд грн.

В связи с этим ФГВФЛ обратился к главе Минюста Павлу Петренко, попросив вмешаться в ситуацию и принять меры по предотвращению нарушения украинского законодательства.

"Нас волнует не конкретные частные случаи, а тенденция, которая набирает обороты", - подчеркнул глава ФГВФЛ Константин Ворушилин на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Как рассказала замглавы Фонда Светлана Рекрут, подобные схемы особенно участились после успешного вывода в начале октября 2018 года одного из крупнейших ликвидных активов Платинум Банка – здания в центре Одессы оценочной стоимостью 144 млн грн, что послужило своего рода сигналом низких рисков таких краж и отсутствия за них ответственности.

"Сейчас у нас не проходит и недели без воровства, причем схемы и механизмы воровства все время совершенствуются, доходит до пакетных краж", - отметила она.

Также, по словам Рекрут, за подобными схемами не всегда стоят бывшие собственники банков. Нередко этим занимаются бывшие должники банков, или связанные с ними лица, которые предоставили эти активы в залог по кредитам.

Как сообщила замглавы ФГВФЛ Виктора Новикова, судебные преследования в подобных случаях малоэффективны.

"Они (воры – ИФ) играют "по-черному", а мы работаем через суды. 100% дел мы выиграем, но здесь вопрос времени. Пока мы доказываем в суде свою правоту, актив уже давно перепродан. Поэтому здесь главное не выиграть суд, а привлечь к ответственности лица, которые реализуют такие схемы", - объяснил он.

Фонд также напомнил, что у Минюста работает специальная комиссия, которая занимается изучением подобных операций. Кроме того, ведомство может обратить изменения в реестре собственников.

"Мы рассчитываем, что они займут более государственную позицию", - подытожил Ворушилин.

Ранее мы писали, что ФГВФЛ обвиняет руководство банка "Хрещатик" в махинациях с нежилыми помещениями.

Также сообщалось, что в Минюсте заявили, что сделали ремонт в Лукьяновском СИЗО на деньги частников.