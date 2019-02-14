В Черниговском районном суде Черниговской области отклонили ходатайство защиты народного депутата Украины Надежды Савченко об отводе судей. При этом адвокатам разрешили ознакомиться с протоколом об избрании нового судьи электронной системой распределения.

Об этом сообщила заместитель лидера партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко. Ее цитирует Интерфакс.

"Адвокаты Надежды объявили всем трем судьям отвод и им, соответственно, отказали. Защита Савченко и Рубана просит суд предоставить для ознакомления протоколы об избрании нового судьи системой электронного распределения и материалов, переданных из Верховного суда. Частично удовлетворили", - говорится на Фейсбук-странице Татьяны Проторченко в четверг, 14 февраля.

Ранее в этот день в Черниговском районном суде началось подготовительное заседание по делу бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и депутата Верховной Рады Надежды Савченко.

Как сообщалось, 11 февраля коллегия Верховного суда Украины приняла решение о рассмотрении в Черниговском районном суде Черниговской области дела народного депутата Украины Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Им вменяют действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

На 6 февраля в Славянском суде было назначено первое подготовительное заседание по делу Савченко и Рубана, но оно не состоялось. В Украине Надежда находится под стражей с 23 марта 2018 года.

Виктор Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез на подконтрольную часть Украины. Уже 9 марта 2018 года Шевченковский райсуд Киева арестовал В.Рубана.

По версии следствия, Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

1 августа 2018 в Генеральной прокуратуре Украины сообщили о завершении расследования дела Рубана и Савченко.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", дело внефракционного нардепа Надежды Савченко и главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, обвиняемых в терроризме, будет рассмотрено судом присяжных. В ходе заседания член коллегии судей судья Светлана Меженникова заявила самоотвод.

Напомним, что в ЦИК отказали в регистрации Надежде Савченко кандидатом в президенты.