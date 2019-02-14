После решения Окружного админсуда Киева о том, что Ульяна Супрун может исполнять обязанности министра здравоохранения, нардеп Игорь Мосийчук объявил о намерении все равно добиваться ее увольнения. Об этом пишет "Интерфакс".

Так, депутат фракции Радикальной партии Олега Ляшко сказал, что он дополнит свои требования в иске против Супрун.

"Завтра суд рассмотрит иск по сути. Я подаю дополнение к своим основным требованиям", - сказал Игорь Мосийчук.

Также он проанонсировал, что еще один надреп от Радикальной партии Андрей Лозовой подаст "отдельный иск" против Супрун. Также Мосийчук выразил уверенность, что ему удастся добиться увольнения и.о. главы Минздрава. Также он планирует добиваться прекращения реформирования системы здравоохранения. Кроме того, Игорь Мосийчук отметил, что Кабмин должен безотлагательно внести на рассмотрение парламента кандидатуру министра здравоохранения.

Сама и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поблагодарила всех, кто ее поддерживает, и заявила, что реформирование системы здравоохранения будет продолжено. Адвокат Супрун Анатолий Гасюк сообщил, что подаст в Высший совет правосудия (ВРП) жалобу на действия судьи Сергея Каракашьяна, который, по его словам, нарушил процедуру совещательной комнаты, выйдя из нее, чтобы учесть новые обстоятельства.

Напомним, 5 февраля 2019 года суд запретил Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра здравоохранения Украины. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

После этого Кабинет министров Украины 13 февраля принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения Украины, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин.