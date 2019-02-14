В пятницу, 15 февраля, в Украине ожидается сухая погода с морозной ночью и плюсовой температурой воздуха днем. Холоднее всего будет в Луганской области, где ночью ожидают 10-12 гадусов мороза, а днем температура будет колебаться в пределах от -1 до +1 градуса. А теплее всего будет на Львовщине, Закарпатье и Одесской области - ночью от -1 до +1 градус, а днем до +5 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

На западной Украине в ночь на 15 февраля столбики термометров не опустятся ниже -3 градусов. А днем там ожидается весенняя погода - до +3-6 градусов.

На севере Украины ночью - от 0 до -3 градусов, днем - от +1 до +4.

В центральных регионах Украины ночью - от -1 до -4 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 2-4 тепла.

В южных областях ночью - от -1 до -4 градусов. Днем прогнозируют - до +5.

На востоке Украины - ночные морозы до 7-9 градусов. Днем обещают от 0 до +3 градусов.

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