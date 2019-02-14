Сотрудники Днепровского управления полиции заявили о завершении досудебного расследования по факту жестокого обращения с животным, которое было совершенно киевлянином, избившим бездомного пса. Обвинительный акт был направлен в суд, сообщается на сайте киевской полиции.

"Событие произошло летом прошлого года. Тогда в полицию обратился местный житель с заявлением об избиении бездомной собаки на дачном массиве. Полицейские выяснили, что неизвестный поймал животное на улице и поместил его в багажное отделение автомобиля. Он несколько раз ударил собаку по голове металлическим предметом, а потом, проехав несколько километров, выбросил ее и скрылся с места события", - сообщил отдел коммуникации полиции Киева в четверг.

После опроса свидетелей стражи порядка установили личность живодера, который вскоре был задержан.

"Им оказался 41-летний киевлянин, ранее не судимый. Мужчина сознался в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что накануне беспризорные собаки забежали во двор, где проживают его родители, и напали на домашнюю птицу", - рассказал врио начальника Днепровского районного управления полиции Киева Андрей Пасечник.

Следователи Днепровского управления полиции расследовали уголовное производство по ч.1 ст.299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. В данный момент досудебное следствие завершено, материалы направлены в суд для избрания меры наказания. Ему грозит арест на срок до шести месяцев или ограничения свободы сроком до трех лет.

Как отметил Пасечник, пострадавшее животное получило необходимую медицинскую помощь благодаря небезразличным людям. Сейчас собака живет в новой семье, где проходит реабилитацию.

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