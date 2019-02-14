На президентских выборах, если бы они состоялись уже 17 февраля, большая часть определившихся избирателей Донецкой области отдали бы свой голос за представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко. Об этом со ссылкой на результаты исследования социологической компании Seetarget пишет "Интерфакс".

Так, за Юрия Бойко проголосовало бы 30,9% определившихся избирателей Донецкой области, которые собираются поучаствовать в выборах. Второе место в опросе занял Владимир Зеленский с 27,9%. Третье – действующий президент Петр Порошенко, за него готовы отдать голоса 15,5% избирателей Донецкой области. Четвертое место удерживает Юлия Тимошенко, у неё 5,9%, а пятое Анатолий Гриценко - 4,5%.

Инфографика: interfax.com.ua

Отдельно был проведен опрос среди жителей Мариуполя. Среди кандидатов в президенты избиратели, которые уже определились и будут голосовать, первое место отдали Ю.Бойко - 32,7%. За ним следуют В.Зеленский с 16,1% и О.Ляшко с 9,2%. На четвертом месте Ю.Тимошенко - 7,4%, на пятом А.Гриценко - 6,7%.

Инфографика: interfax.com.ua

Социологи опрашивали респондентов с 2 по 10 февраля 2019 года. Всего в Донецкой области опрошено 807 человек, отдельно в Мариуполе - 805. В опросе принимали участие жители указанных регионов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Напомним, по результатам последнего всеукраинского опроса, рейтинг Владимира Зеленского достиг 27%.

Также мы писали, что партийный рейтинг возглавляет "Слуга народа" Зеленского.