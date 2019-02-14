Днем в среду, 13 февраля, в Киеве, рядом со зданием Центризбиркома на площади Леси Украинки, произошел конфликт между водителем Tesla и полицейскими. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в Департаменте патрульной полиции.

С недавних пор на площади постоянно дежурит автомобиль патрульной полиции. Правоохранители следят, чтобы автолюбители не парковали автомобили в крайней полосе, предназначенной для пассажирского транспорта. Именно на этой почве и произошел конфликт между молодым парнем, управлявшем модным электромобилем Tesla с номерами на регистрации столичного региона, и патрульными.

По версии полицейских, они остановили автомобиль из-за того, что он двигался в полосе общественного транспорта. А когда патрульные начали оформлять постановление об админправонарушении, к ним неожиданно подбежал нарушитель, начал вырывать из рук свои документы, а потом якобы ударил ногой одного из патрульных ниже пояса. Полицейские вызвали подмогу - и виновника доставили в местное управление полиции для дальнейших разбирательств.

Водитель Tesla заявил, что полицейские хотели ему "пришить", что он не пропустил патрульную машину с включенными проблесковыми маячками. Также парень утверждал, что ПДД он не нарушал и полицейского не бил. Источники "Страны" сообщили, что водителю Tesla 36 лет, он является совладельцем фирмы, которая занимается в столице розничной торговлей в киосках.

Против него заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 345 УК Украины - "Причинение легких телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа". Если избиение полицейского подтвердится показаниями свидетелей и записями с боди-камер патрульных, то коммерсанту грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в столичном парке Славы хулиган ударил полицейского рацией по лбу.

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