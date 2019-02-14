В память о Герое Украины, журналисте газеты "Вести" Вячеславе Веремие, погибшем пять лет назад после нападения титушек, в четверг, 14 февраля была презентована книга "Вячеслав Веремий. Правда жизни журналиста", составлением которой занималась мать Вячеслава Екатерина Аркадьевна.

Как отмечается в пресс-релизе НСЖУ, в мероприятии, организованном Национальным союзом журналистов Украины, приняли участие члены семьи Вячеслава, а также его коллеги и актив НСЖУ.

Во время презентации книги, секретарь союза Зоя Шарикова прочитала строки из его журналистского блокнота, написанные за месяц до смерти в больнице: "Я пишу с одним глазом, потому что второй раненый. Если у меня не станет и второго, я буду писать в темноте. Если у меня отнимутся конечности, я найду способ писать и до последнего вздоха. Именно за этим я пришел на Майдан. Я пришел за правдой, которую должен был донести до людей, потому что я журналист... Мне выпала возможность жить и творить, когда выкупанная в крови Украина только сейчас начала становиться на ноги и приобретать независимость: люди устали кушать дырку от бублика, работать на чужбине за бесценок, тихо умирать в нищете... А рядом вышколенные имения из золота и хрусталя, парки дорогих авто... Но нас не сломать. Господи, помоги мне подняться. Мое оружие – это слово, иногда оно сильнее его".



Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко подчеркивает, что чествование памяти Вячеслава Веремия – особое мероприятие для всего журналистского сообщества. И хотя от смерти Героя Украины прошло 5 лет, журналист не уходит из жизни, его слово, его гражданская позиция не умирают.

"Для нас все эти годы принципиальным было вместе с коллегами требовать справедливости и наказания убийц Вячеслава. Мы постоянно привлекали внимание к этому делу и сейчас жмем на правоохранительную систему, чтобы добиться справедливого наказания," - говорит Сергей Томиленко.

Также Сергей Томиленко выразил благодарность и отметил усилия мамы Вячеслава Веремия Екатерины Аркадьевны по сохранению памяти о сыне.



"Спасибо, что чтите моего ребенка, что собрались сегодня в этом зале, чтобы вспомнить Вячеслава и, возможно, узнать немного больше о нем. Скажу, что он был истинным патриотом, переживал за судьбу Украины, ее народа, не мог стоять в стороне от всего, что происходило в государстве, считал своим долгом доносить правую до читателей. За это, собственно, и погиб", - рассказала Екатерина Аркадьевна.

Вдова Вячеслава Веремия Светлана, которая вместе с ним работала в "Газете по-Киевски", рассказала, что муж полностью отдавался работе.

"Он горел работой, героями публикаций, каждую историю пропускал глубоко сквозь себя", - рассказывает Светлана.

На мероприятии Александр Порядинский, участник талант-шоу «Голос страны» исполнил песню на слова Вячеслава Веремия. Также к мероприятию присоединились коллеги Вячеслава: Владимир Зинченко, журналист, который вместе со Славиком находился в госпитале, а также Сергей Тихий, который в свое время был главным редактором "Газеты по-Киевски" - одного из первых мест работы Вячеслава Веремия.

Ранее сообщалось, что Крысина, которому дали 5 лет за убийство Веремия, этапировали на Донбасс.

Также мы писали, что участнику убийства журналиста Веремия дали 5 лет тюрьмы.