По состоянию на четверг, 14 февраля, четырем радикалам С14, задержанным во время скандального штурма Подольского РОВД в Киеве 9 февраля, уже объявлено о подозрении. Об этом сообщил начальник Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.

По его словам, подозрение объявлено по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей). По словам Князева, следствие касаемо остальных задержанных радикалов продолжается.

"Все их поступки получат оценку в соответствии с буквой закона. Национальная полиция является аполитичной и всегда остается на принципах законности и верховенства права. Полиция будет действовать так, как того требует закон, - обеспечивать безопасность граждан", - написал Князев.

Скриншот: Facebook/ Сергій Князєв

Напомним, в субботу, 9 февраля, с Контрактовой площади в Киеве в управление полиции доставили группу лиц, задержанных на одной из политических акций с зеленкой, ножами, газовыми баллончиками и пистолетом. Основную часть задержанных составили националисты С14. Они заявили, что держали плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?". Впрочем, полиция это опровергает и говорит, что плакаты были у других людей.

После этого радикалы С14 предприняли попытку штурмом взять Подольское РОВД. Полиция задержала 24 человека.

Кроме того, во время потасовки один из правоохранителей крикнул: "Ложись, Бандера". После этого в сети запустили покаянный флешмоб МВД "за Бандеру".